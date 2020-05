Coronavirus / In Ungheria il pubblico torna allo stadio, ecco le linee guida

Gli stadi tornano a riempirsi di tifosi. Se in Italia bisognerà aspettare un po', diverso è il discorso in Ungheria. Da oggi, infatti, il pubblico è tornato sugli spalti. Nel paese magiaro, dove i numeri del coronavirus non sono spaventosi ( 25esimo paese in Europa e 72esimo nel mondo con 3867 casi e 524 morti, ndr), da oggi era possibile andare allo stadio per assistere al match della propria squadra del cuore. I tifosi, ovviamente, devono rispettare la distanza di sicurezza, rispettare le norme anti Coronavirus e soprattutto sedersi lasciando da una parte e dall'altra cinque seggiolini liberi. Nelle prime file, quelle più vicine al campo, si possono sedere solo le persone in possesso di un recente test negativo al Covid-19. "Un'immagine straordinaria in una giornata straordinaria" ha twittato la federazione ungherese che ha dato l'ok al pubblico a una settimana dalla ripresa del campionato (scattato nuovamente sabato scorso). Da lunedì toccherà alla Serbia riaprire gli stadi.

SCARPA D'ORO, LA CLASSIFICA COMPLETA

LAZIO, DE MARTINO: "ATTACCHI INGIUSTIFICATI A LOTITO E SOCIETA'"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE