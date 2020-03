Coronavirus, l'Uefa sposta le finali di Champions ed Europa League: le nuove date

La riunione dell’Uefa ha partorito decisioni importanti. Una su tutte: il rinvio di un anno dell’Europeo. Una scelta importante, volta ad aprire un varco decisivo nel calendario e dare così alle varie federazioni europee la possibilità di concludere i propri campionati in estate. Non solo. L’Uefa ha bisogno di portare a termine anche Champions ed Europa League, anche se oggi pronosticare una data per la ripartenza sembra impossibile. Così il massimo organo europeo ha deciso di posticipare le finali delle due competizioni. L’ultimo atto della Champions, che era in programma il 30 maggio, si dovrebbe invece giocare il 27 giugno allo stadio Ataturk di Istanbul. Slittamento anche per la finale di Europa League che passa dal 27 maggio al 25 giugno con teatro l'Energa Stadion di Danzica. Tutto questo, ovviamente, coronavirus permettendo. Queste le indiscrezioni provenienti da Nyon. Ora si aspetta solo l’ufficialità.