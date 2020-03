Coronavirus, la sindaca Raggi: "Orgogliosa di Roma. Ne usciremo vincitori"

Intervenendo ai microfoni di Roma Capitale, Radiosei e Retesport, la Sindaca di Roma Virginia Raggi ha così parlato in merito all'emergenza Coronavirus nella Capitale: "Sono orgogliosa dei romani che stanno rispettando le richieste del Governo. È una situazione spiacevole ma necessaria. La movida è stata fermata, i locali sono stati chiusi, quasi tutti stanno rispettando le prescrizioni. C’è ancora qualcuno che non riesce ad accettarlo, queste persone le definirei irresponsabili, o meglio ‘cretini’ perchè non si rendono conto della portata. Quando finalmente il virus sarà debellato ci ritroveremo in piazza per riabbracciarci tutti. Dobbiamo ringraziare tutti i medici e gli infermieri che sono costretti a lavorare in questo momento, ma anche i tassisti, gli autisti di autobus e metro. Sono categorie al quale deve andare il nostro ringraziamento".



Poi prosegue: "A Roma stiamo operando una sanificazione specifica che serve per eliminare il virus nei centri di aggregazione. Dalle scuole ai centri anziani, le fermate degli autobus. Il Governo sta prevedendo degli stanziamenti per permettere ai lavoratori colpiti da questa crisi di avere lo stesso lo stipendio. Siamo vicini anche agli imprenditori e alle partite iva. Questa pandemia sta mettendo in ginocchio l’economia, ma questa città e questo paese ce la possono fare. Insieme ce la possiamo fare. Detto alla romana, 'daje che je la famo'"

Pubblicato il 12/03 alle re 23:58

CHAMPIONS LEAGUE, RINVIATI DUE OTTAVI DI FINALE

SAMPDORIA, GABBIADINI POSITIVO AL COVID-19

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE