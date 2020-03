Coronavirus, Locatelli: "Numeri che confermano la tendenza. Sul prolungamento..."

Il presidente Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli ha dato un'interpretazione ai numeri letti dal capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli: "I numeri confermano la tendenza di diminuzione degli aumenti che abbiamo da qualche giorno. Il numero dei tamponi analizzati non è inferiore, quello dei ricoverati in terapie intensive non è alto come nella scorsa settimana. Rispetto alla zona del lodigiano ci viene riportato che le chiamate di intervento si sono dimezzate rispetto al periodo intorno al 15 marzo. Questo testimonia che le misure di contenimento sociale sono state importantissime. A maggior ragione non bisogna abbassare la guardia, si deve continuare a osservare con responsabilità le misure stesse. Proteggere gli altri significa proteggere sé stessi e proteggere sé stessi significa proteggere gli altri. Il messagio forte deve essere che stiamo vedendo i risultati e deve essere una ragione per continuare a fare questi sacrifici". In conclusione: "Su quanto verranno mantenute le attuali misure si pronuncerà il presidente del consiglio, sicuramente ci sarà un prolungamento. Comunque il ritorno alla normalità sarà graduale".