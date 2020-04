Coronavirus / Nuovo decreto: dagli affitti a parte delle tasse cancellate, fino ai bonus P.IVA a 800 euro

Il consiglio dei ministri è pronto a varare un nuovo decreto economico. Il governo chiederà quindi al Parlamento di poter fare nuovo deficit. L'obiettivo è chiaro: finanziare nuove misure fra i 40 e i 60 miliardi (misure che comunque ricadranno sul deficit solo se le imprese, tra due anni, non restituiranno i fidi ndr). Il nuovo provvedimento sarà suddiviso in due parti. La prima parte riguarda la coperture alle garanzie pubbliche del Decreto Liquidità. Sarà insomma un cementificare le fondamenta di quella promessa di liquidità che ancora non si è vista. La seconda parte sarà invece dedicata a un corollario di altre misure, fra cui l'annosa questione degli affitti. Sono ancora in fase di trattativa i vari ministri per stabilire il range di imprese che potranno usufruire di un finanziamento da 25.000 euro garantito al 100% da utilizzare per pagare i canoni e che non dovrebbe essere restituito alle banche, ma coperto dallo stesso Stato. Non solo, al Tesoro si lavora alacremente per una seconda ipotesi e cioè la cancellazione di una parte delle tasse di marzo, aprile e maggio, attualmente slittate. Anche qui ancora da capire chi potrebbe giovarne. Capitolo autonomi e Partite IVA: il governo aumenterà da 600 a 800 euro il bonus nonostante le reticenze del vice ministro dell’Economia Laura Castelli che voleva una cifrà più alta, nell'ordine dei 1000 euro. Il governo starebbe lavorando di concerno con l'INPS per erogare il bonus "direttamente" a chi ha già ricevuto quello da 600 euro onde evitare nuovi tilt e click day. Da lunedì se ne saprà sicuramente di più.