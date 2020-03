Coronavirus / Per rifarsi il naso contagia tutti i medici: sapeva di avere sintomi

Ha cercato in tutti i modi di nascondere i suoi sintomi ai medici dell'ospedale Parini di Aosta ed ha finito per infettarli. L'uomo aveva paura di veder saltare la sua operazione di rinosettoplastica. Un intervento per rifarsi il naso insomma. Venuto a contatto con turisti della Lombardia in una località turistica della Valle d'Aosta dove lavorava, l'uomo aveva da giorni tosse e bruciore agli occhi. Temendo di veder saltare l'operazione ha cercato in ogni modo di mascherarli fin quando l'anestesista ha notato una temperatura corporea più alta del normale. L'uomo, sottoposto al tampone, è risultato positivo al Covid-19 e come lui l'intera equipe che ha di fatto contagiato: l'anestesista, il chirurgo e l'infermiere. Adesso è in quarantena ma rischia fino a 12 anni di carcere.

