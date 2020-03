Coronavirus, picco dei casi stimato intorno al 18 marzo: i dettagli - FOTO

L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio la sanità lombarda e il timore è che i contagi possano espandersi anche nelle altre regioni a ritmi elevati. Il governo, dopo il dpcm dell'11 marzo con le misure stringenti annunciate in tv dal premier Conte, prepara il decreto sulle misure economiche che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. Come riporta la trasmissione L'aria che tira su La7, nella bozza del decreto è inserita una stima indicativa del ritmo dei contagi. Si pensa che il picco dell'aumento dei contagi possa arrivare intorno al 18 marzo con un dato di circa +4500. L'aumento nella giornata di ieri, in riferimento ai dati comunicati giornalmente dalla Protezione Civile, è di 2.651 casi totali (dai 12.462 del'11 marzo ai 15.113 del 12), 2.249 positivi (dai 10.590 dell'11 marzo ai 12.839 del 12), 213 guariti (dai 1.045 dell'11 marzo ai 1.258 del 12) e 189 persone decedute (dagli 827 dell'11 marzo ai 1.016 del 12). La stima sul numero totale delle persone contagiate è tra 90.000 e 100.000 In collegamento Maria Rita Gismondo, direttrice responsabile del reparto di virologia dell'ospedale Sacco di Milano, ha così commentato: "Forse i +4.500 casi totali il 18 marzo è una sottostima. Il virus è molto contagioso. A livello di mortalità non è troppo aggressivo, ma continuando così la sanità viene messa in crisi. Vanno rispettate tutte le indicazioni delle istituzioni".