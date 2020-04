Coronavirus, Richeldi: "Le misure di contenimento stanno funzionando"

Nella conferenza stampa dalla Protezione Civile è intervenuto Luca Richeldi, membro del comitato tecnico scientifico: "Vorrei dare cautela sul dato del totale dei positivi. Sappiamo che il numero di test nel nostro paese sta aumentando di giorno in giorno. Questa misura è utile a livello epidemiologico e chiaramente aumenta il numero dei positivi. Ci sono tre dati che ci dicono in maniera affidabili come la pandemia sta impattando sul nostro servizio sanitario nazionale. Da una settimana i ricoverati calano ogni giorno e questo è il primo dato. Il secondo dato è quello delle terapie intensive, ed è il nono giorno di segno negativo. Questo è ormai un trend piuttosto affidabile, grazie al distanziamento sociale siamo riusciti a ridurre la pressione. Il terzo punto, nota sempre triste, è quello dei deceduti. Nelle ultime due settimane oggi è il giorno che registra la cifra più bassa. Mettendo insieme questi dati possiamo dire che le misure attuate sta avendo un forte impatto sulla diffusione del virus".