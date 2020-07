Coronavirus: ricoverato il pallanuotista Aicardi, centroboa della Nazionale

Altro caso di coronavirus nel mondo dello sport. Matteo Aicardi, pallanuotista centroboa del Settebello e della Pro Recco, è stato ricoverato all'ospedale di Albenga per Covid-19. Come riporta il suo club, il giocatore “Ha la febbre ma sta bene”. Aicardi aveva lasciato il ritiro della nazionale in Sicilia per un infortunio alla spalla. La Federnuoto avrebbe disposto dei tamponi per verificare lo stato di salute di tutti i giocatori azzurri.

