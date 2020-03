Coronavirus / Roma, autobus e metro fermi alle 21: tutte le info

Continuano le limitazioni e le misure per contenere la diffusione del Coronavirus. La Regione Lazio ha deciso con un'ordinanza per tutti i Comuni che tram, metro e autobus si fermeranno a partire dalle 21. Nella Capitale il servizio si fermerà per qualche ora e ci sarà una rimoludazione dell'attività di servizio. Oltre a non aprire le porte davanti dei mezzi di superficie, tutti sono invitati a lasciare libera la prima fila. Per la giornata, invece, sarà applicato l'orario estivo. Per le strade, quindi, ci saranno 1060 bus rispetto ai 1500 che solitamente percorrono le vie della Capitale. Stesse limitazioni anche per il trasporto pubblico non di linea, Taxi e Ncc.