Coronavirus / Roma, il bollettino dei due cinesi allo Spallanzani: condizioni discrete

AGGIORNAMENTO 13.55 - Sono discrete le condizioni dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani. Il quadro clinico resta tuttavia serio secondo l'ultimo bollettino: "La donna presenta nausea e vomito. Per l'uomo c'è invece un quadro di polmonite interstizio alveolare bilaterale con febbre associata a tosse e astenia".

AGGIORNAMENTO 10.56 - Sono due i casi sospetti nel Frusinate. Si parla di una ragazza cinese di ventisei anni, studentessa dell'Accademia di Belle arti di Frosinone, e di un ragazzino di Sora di undici anni. Sono stati ricoverati rispettivamente allo "Spallanzani" e al "Bambino Gesù" di Roma per gli accertamenti sul loro stato febbrile.

Il Coronavirus fa paura nonostante i dati globali siano ancora incerti circa mortalità e contagi. A Roma la situazione desta preoccupazione nella popolazione dopo i casi accertati e attualmente in quarantena allo Spallanzani. A metterci il carico da novanta le foto postate sui social da un uomo presente ieri presso l'Ospedale Vannini Figlie di San Camillo Roma. Siamo nel quartiere popolare di Centocelle e gli scatti in poche ore superano le 1500 condivisioni. Fra chi chiede una smentita, fra chi grida al complotto e fra chi chiede di confinare i cinesi in un ghetto, tanti i commenti di gente semplicemente alla ricerca di verità. Ci ha pensato qualche dipendente dell'Ospedale stesso, fra i commenti, a far chiarezza: "Non è un infetto, per ora è solo un caso sospetto trattato da noi come se invece lo fosse. Lo abbiamo trasferito in questo modo allo Spallanzani". Parole che non bastano: la psicosi che circola, alimentata anche da audio e video fake di precedenti epidemie diffusi fra social e WhatsApp, è già partita. Ed ecco come da un semplice allarme su un caso sospetto si passa a uno da coprifuoco senza avere gli elementi per poterlo fare.