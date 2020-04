Coronavirus / Sileri: "Fra poco addio all'autocertificazione. Seconde case? Si dovranno usare"

Scuse, chiarimenti e un po' di ottimismo. Il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri, ha provato a portare un po' di chiarezza nel corso della sua ospitata a "Fuori dal Coro": "Per ora ci sarà un perimetro, ma ci tengo a dire che tra due settimane, tre al massimo, l'autocertificazione non servira più. Ci stiamo muovendo per gradi, però il comitato tecnico-scientifico deve essere più chiaro. Abbiamo sbagliato a non fornire spiegazioni dettagliate. Sulle seconde case c'è la necessità di riorganizzare la rete sanitaria legata a quei territori. Nel periodo estivo comunque si dovranno usare, il rischio contagio è minore rispetto alle città". Un messaggio poi a ristoranti, parrucchieri ed estetisti: "Si tratta di un settore molto variabile in quanto i locali possono essere molto diversi dall'uno all'altro in particolare estetisti e parucchieri dove la vicinanza tra le persone avviene al chiuso e per un periodo di tempo prolungato".

