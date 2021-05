Corsa Champions, Altafini: “Fuori la Juve. Ecco le squadre che si qualificano”

José Altafini, ex attaccante di Napoli e Juventus, è intervenuto sulle frequenze di Radio 1 Station per parlare della corsa Champions. Questo il pensiero dell'ex calciatore brasiliano: "Napoli e Milan ci andranno, mentre mi piacerebbe che il a Juventus ne restasse fuori. Pirlo? Il problema non è stato Andrea ma la rosa perché se quest’ultima è forte, vincerebbe anche un allenatore giovane come lui". Secondo Altafini dunque rimarrebbe un solo posto a disposizione che si giocherebbero Lazio e Atalanta.