Corsa Champions, Cassano e Adani in coro: “Non dimentichiamo la Lazio”

Dopo la sosta delle nazionali, ci sarà il rush finale in Serie A che ci dirà i verdetti della stagione 2020/21. C'è uno scudetto da assegnare, una zona salvezza da definire e soprattutto una corsa Champions da vivere tutta d'un fiato. Di questo è molto altro si è parlato durante la Bobo Tv in live su Twitch. Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e Antonio Cassando hanno analizzato quelle che sono le squadre che puntano a un posto nelle prime quattro. In particolare l'ex fantasista del Bari e l'ex difensore di Inter e Fiorentina hanno speso due parole sulla Lazio che vorrebbe riconfermare il suo posto in Champions League.

Cassano: "Abbiamo parlato di Juve, Napoli, Milan, Atalanta e Roma. Ma non dimentichiamoci della Lazio. Se vince con il Torino la partita da recuperare va a 52, a -3 dalla quarta posizione. L'allenatore infatti è uno che a noi piace molto, Simone Inzaghi".

Adani: "Antonio, noi la Lazio non l'abbiamo mai dimenticata"