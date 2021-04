Corsa Champions, Malinovskyi: “Sarà impegnativa. Tutti vogliono fare punti”

Ruslan Malinovskyi, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club bergamasco per commentare il rush finale in campionato e la corsa Champions: "Saranno tutte partite impegnative, in questo periodo tutti vogliono conquistare punti per i rispettivi obiettivi. Mancano 9 finali. Anzi 10. E poi abbiamo la finale di Coppa Italia. In tutti questi impegni dovremo dare il massimo per provare a centrare la qualificazione in Champions e magari a portare a casa anche un trofeo”.