Corsa Champions, Marocchi lapidario: "Lazio fuori, solo la matematica non la condanna"

Le speranze della Lazio di sentir risuonare la musica della Champions League anche l'anno prossimo sono sempre più flebili, ma la vittoria contro il Parma all'ultimo minuto permettono ai biancocelesti di sognare ancora per qualche giorno in più. Negli studi di Sky Calcio Show, mentre venivano esaminati i risultati della terzultima giornata di Serie A e le conseguenze sulla classifica, Giancarlo Marocchi è stato molto deciso nel commentare le possibilità della Lazio di centrare un piazzamento Champions: "Se la Lazio è da considerare definitivamente fuori? Sì, solo la matematica ce la fa tenere dentro". Non sta solo ai biancocelesti smentire l'opinionista di Sky Sport, il destino passa ormai anche per le mani delle dirette avversarie.