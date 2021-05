Corso Allenatori a Coverciano: presenti Matri, De Rossi, Del Piero e Vieri

Sono iniziate questa settimana le lezioni a Coverciano per gli allievi del corso allenatori Uefa B/A. Una classe illustre e piena di ex stelle del calcio italiano quella composta secondo quanto riportato dall'Ansa, da De Rossi, Del Piero, ma anche dal dirigente biancoceleste Alessandro Matri, e Christian Vieri. Presenti inoltre altri ex volti nuovi del calcio come Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, Giampaolo Pazzini e David Pizarro.

