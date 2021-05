Fiorentina - Lazio, Kovacevic: "Biancocelesti favoriti ma occhio ai viola"

Ha militato anche tra le fila della Lazio, l'ex attaccante Darko Kovacevic. Ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato anche della sfida tra i biancocelesti e la Fiorentina, in programma sabato sera al Franchi di Firenze: "La Lazio dovrà vincere, è favorita ma non sarà semplice: c'è la Fiorentina che sta lottando per restare a riva. Senza pubblico non è la stessa cosa, è più difficile per tutti. I viola per la buona squadra che hanno avrebbero potuto fare meglio, c'è un buon mix di giovani e più esperti, penso a Vlahovic, Milenkovic e Ribery ".

