Covid-19, sconto da Sky per i pacchetti Sport e Calcio: come attivarlo

Dopo che il coronavirus ha fermato tutto lo sport Sky ha scelto di applicare uno sconto sui pacchetti Sport e Calcio. L'azienda ha emesso un comunicato per annunciare la decisione: "In questo momento di difficoltà, vogliamo esserti ancora più vicino. Per questo, tu che hai Sky Sport e Sky Calcio puoi richiedere uno sconto di 15,20€ al mese fino al 31/05/2020. Lo sconto è valido dall’adesione fino al 31/05/2020, ovvero pro-rata mensile". Per attivare lo sconto è necessario accedere alla pagina Sky fai date. Una volta dentro serve cliccare sulla sezione Sconto coronavirus e da lì attivare la promozione. Se dovesse uscire un messaggio d’errore, potrebbe essere dovuto al sovraccarico di richieste. In quel caso è necessario provare in un secondo momento.

