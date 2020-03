Covid-19, studio Einaudi: "Tra 5 e 16 maggio possibile azzeramento casi"

Sono tanti gli studi sull'emergenza Covid-19 con la speranza di prevedere il trend del contagio. L'ultimo è quello pubblicato dall'Istituto Einaudi per l'Economia e la Finanzia (Eief), basato sui dati forniti ogni giorno dalla Protezione civile. Prendendo come riferimento il bollettino del 29 marzo emergono inoltre delle stime per ciascuna regioni. Il Trentino Alto Adige dovrebbe essere la prima regione a vedere l'azzeramento dei casi il 6 aprile, seguita il 7 aprile da Liguria, Umbria e Basilicata, e poi da Valle d'Aosta (8), Puglia (9 aprile), Friuli Venezia Giulia (10 aprile), Abruzzo (11), Veneto e Sicilia (14 aprile), Piemonte (15) Lazio (16), Calabria (17), Campania (20), Lombardia (22), Emilia Romagna (28), Toscana (5 maggio).