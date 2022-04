Covid, Costa: "L'obiettivo è togliere le mascherine al chiuso"

Fonte: TuttoGossipNews.it

Oggi è un giorno storico per l'Italia da quando esiste il Covid. La cabina di regia di Palazzo Chigi ha deciso di interrompere lo stato d'emergenza, in vigore da inizio pandemia, e con lei abolite le figure del Commissario straordinario e del Comitato tecnico-scientifico. Questa decisione, in vigore da oggi 1 aprile, porta con sé altre novità: via le zone a colori, stop al green pass in alcuni luoghi (uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste, dal tabaccaio e sui mezzi pubblici), chi entrerà in contatto con un positivo non dovrà fare più la quarantena preventiva. Un passo in avanti nella lotta al Coronavirus. Il prossimo passo del governo è quello di togliere le mascherine al chiuso. A confermarlo il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a Sky Tg 24 nella mattinata...