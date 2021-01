Covid, focolaio nel Porto. S.Conceição: "Vorrei maggiore responsabilità"

Altri tre giocatori positivi nel gruppo squadra del Porto (Sérgio Oliveira, Luis Díaz e Evanilson) e situazione che inizia a preoccupare il tecnico Sérgio Conceição. L'ex centrocampista della Lazio alla stampa portoghese ha chiesto maggiore responsabilità per evitare che il focolaio si propaghi: "Questo non è un problema che riguarda solo il calcio. In Portogallo stiamo soffrendo, le statistiche non sono buone. Dobbiamo tutti mettere una mano sulla coscienza e renderci conto che i nostri sono problemi minori. Siamo tranquilli, ma i giocatori hanno una vita fuori dal calcio e vorrei che ci sia solo maggiore responsabilità".

