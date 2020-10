Covid / Italia, proteste ovunque per il Dpcm: sale la tensione da Torino a Catania

Sale la tensione in tutta Italia. Non si arrestano le proteste contro il nuovo Dpcm in tutta la penisola, eccezion fatta per l'Alto Adige che, autonomamente, ha introdotto misure più morbide rispetto al resto della nazione. Così, mentre a Torino attualmente i tassisti bloccano pazza Castello, nel resto d'Italia la situazione preccupa e non poco. Corte e bombe carta a Catania dopo i disordini di Napoli prima e Roma poi. A Bari corteo minaccioso da Piazza Garibaldi alla prefettura, con un dispiagamento ingente di forze dell'ordine per evitare scontri. A Salerno proteste per le strade della città, con un gruppo che si è staccato cercando di raggiungere l'abitazione del governatore De Luca. A Verona fumogeni. A Siracura corteo sotto la sede del comune. A Rimini e Taranto la protesta è stata indirizzata al Ministro dello Sport chiedendo la riapertura di palestre, piscine e sport amatoriali da contatto: "Dimettiti" l'urlo a scandire e accompagnara tali richieste. Il mondo della ristorazione convoca intanto tutti in piazza per una maxi-protesta mercoledì alle 11.30, il tutto mentre si registrano i primi "fuori-orario" in barba al Dpcm. È il caso, esemplificativo, di un proprietario di cinema di Taviano, in provincia di Lecce, che col cartello "Io resto aperto" ha già dichiarato che non rispetterà gli orari di chiusura imposti.