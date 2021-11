Covid, Mattarella: "Visite e terapie oncologiche devono riprendere"

Il Covid-19 ha complicato la vita di tutti, ma soprattutto di quelle persone che sono costrette a dover lottare con il cancro. I malati oncologici hanno avuto molte difficoltà, nel corso di questi anni, a svolgere visite e terapie per il sovraffollamento degli ospedali. Durante l'incontro al Quirinale per celebrare 'I giorni della Ricerca', promossi dall'Airc, Sergio Mattarella ha detto... CLICCA QUI PER L'ARTICOLO COMPLETO

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.