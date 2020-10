Covid / Vaccino, Irbm: "Entro giugno ci sarà per tutti". Burioni: "Ultimo chilometro"

È sempre più vicino il vaccino anti-Covid. Ad annunciarlo è Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia che, in collaborazione con la Oxford University, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di La7: "Entro giugno la stragrande maggioranza, anzi, direi tutti quelli che vogliono , perché ho visto una statistica dell’Istat che prevede che il 75% degli italiani è già pronta a vaccinarsi. Nelle sperimentazioni di Fase 1 già pubblicate il vaccino evidenziava un’efficacia del 90% che con un richiamo può arrivare al 95%". Entusiasta della notizia anche l'immunologo Roberto Burioni: "Ancora non sappiamo se un vaccino funzionerà. Ma tra pochissimo lo sapremo e speriamo siano buone notizie. Non è possibile fare alcuna previsione sulle date, ma teniamo duro perché potremmo essere davvero all’ultimo chilometro di una difficilissima tappa in salita, e se non molliamo possiamo vincerla".