Cremonese-Lazio, i precedenti: allo Zini poche gioie e diverse delusioni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Cremonese-Lazio è un match che fa ritornare indietro nel tempo i tifosi di entrambe le squadre. Infatti, si sono affrontate ben 29 volte tra Serie A, Serie B e Coppa Italia. Proprio in questa manifestazione le due compagini si sono sfidate in tempi piuttosto recenti. Era il gennaio 2020 quando con un secco 4-0 firmato da Patric, Parolo, Immobile e Bastos i biancocelesti eliminarono i griogiorossi agli ottavi di finale. Per il resto sono 28 le occasioni in cui le squadre si sono ritrovate l'una di fronte all'altra. Il bilancio totale vede avanti i romani con 13 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Allo stadio Olimpico invece sono 12 le affermazioni laziali a fronte di 2 pareggi e 1 successo della Cremonese. Tutt'altra storia allo Zini dove spesso l'aquila è inciampata. Solo 2 colpi esterni (di cui l'ultimo nel 1982/1983 in Serie B) a cui vanno aggiunti 5 pareggi e addirittura 5 k.o. In generale la disputa in territorio lombardo manca dalla stagione 1995/1996 quando una doppietta di Tentoni ribaltò il vantaggio iniziale di Negro.