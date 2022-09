Cremonese-Lazio, procede la vendita dei tagliandi: i dati sulle presenze

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Nemmeno il tempo di archiviare la cocente sconfitta in Europa League contro il Midtjylland che la Lazio è già chiamata a reagire. Domenica alle 15:00 i biancocelesti scenderanno in campo allo stadio Giovanni Zini di Cremona in cui affronteranno i grigiorossi guidati da mister Alvini. Un match non semplice visto che i lombardi nonostante i 2 punti raccolti finora giocano un calcio propositivo e piacevole. Una sfida che si preannuncia scoppiettante ragion per cui i tifosi sia da una parte che dall'altra sono pronti a fare la loro parte. I 2410 posti del settore ospiti sono già sold out da diversi giorni mentre ai 7.346 abbonati della Cremonese si aggiungeranno circa altri 2.500 sostenitori che hanno acquistato un biglietto per l'attesissima sfida.