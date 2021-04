Criscitiello sulle gare rinviate per Covid: “Si deve giocare, complimenti al Sassuolo”

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è espresso in merito alle gare rinviate causa Covid e che verranno recuperate nei giorni a seguire (Juventus-Napoli, Inter-Sassuolo e, più avanti, Lazio-Torino). Queste le sue parole su Tuttomercatoweb: "Il Napoli si gioca parte dell'obiettivo stagionale mercoledì a Torino. La rigiochiamo. Sapete come la pensiamo. Queste partite non andavano rinviate. Non siamo tifosi della Juve, del Napoli, della Lazio o del Torino. Si deve giocare, come ha fatto il Sassuolo sabato. Mi è piaciuto De Zerbi che ha dimostrato la professionalità della sua squadra di fronte a tanti finti preti che parlavano di un Sassuolo venduto. Va criticato chi non si presenta e non chi isola alcuni calciatori, gioca comunque e toglie due punti Champions alla Roma".