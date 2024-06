Croazia-Italia, Kovacic: "Non sarà facile, ma sappiamo cosa fare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimo atto della fase a gironi. L'Italia si gioca la qualificazione con la Croazia con due risultati su tre a disposizione. Mateo Kovacic, centrocampista del Manchester City e della Nazionale croata, ha parlato così alla vigilia in conferenza stampa: "Mi farà piacere ritrovare tanti miei ex compagni tra cui Jorginho con cui mi sono trovato benissimo e ho un bellissimo rapporto. Non sarà facile sfidare l'Italia, ma sappiamo cosa dobbiamo fare e cercheremo di farlo come già accaduto in passato".

Il centrocampo non riesce a esprimersi sui livelli degli scorsi anni, qual è il problema?

"Sappiamo che non s'è visto il solito centrocampo di qualità, chiaramente il gioco ne ha sofferto e queste due partite non sono state al livello di ciò che potevamo davvero fare. Ora abbiamo una terza gara contro un'ottima Italia e sicuramente possiamo dire la nostra".

Tra voi vi siete detti che quella di domani potrebbe essere l'ultima gara della vostra generazione?

"No, non ci diciamo che questa sarà la fine della nostra generazione, non lo pensiamo proprio. Pensiamo solo alla gara di domani e al fatto che dobbiamo vincerla".