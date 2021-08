Crotone, domani vertice per Simy: intesa raggiunta con la Salernitana

La sensazione che Simy possa lasciare Crotone si fa sempre più forte. Il futuro dell'attaccante si deciderà nel giro di pochi giorni, precisamente già domani. Come riporta alfredopedulla.com, il nigeriano infatti - di proprietà del club rossoblù - avrà nella giornata di domani un vertice con i suoi agenti: l’intesa con la Salernitana è stata in linea di massima raggiunta per circa 6 milioni (bonus compresi). Nelle scorse sessioni di calciomercato si era parlato anche di un interesse della Lazio per l'attaccante, ma finora non si è mai concretizzato nulla. Ecco che Simy potrebbe approdare nella Salernitana: adesso serve solo il suo via libera, che deve sciogliere tutte le riserve e accettare il trasferimento a Salerno. Negli ultimi giorni era finito anche nel taccuino dell'Udinese, ma non si è rivelato nulla di concreto. In aggiunta sono arrivate 3-4 proposte dall’estero, ma l'intenzione di Simy rimane quella di focalizzarsi sul club neo promosso in Serie A. Ecco dunque che il summit di domani potrebbe essere decisivo, con la Salernitana che rimane in attesa di sviluppi.

