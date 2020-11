Crotone - Lazio, Stroppa: "Avevamo davanti una squadra tosta, che ha saputo fare una partita sporca"

Al termine della sconfitta contro la Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa: "Siamo vicini al popolo crotonese, questa situazione è diventata sempre più difficile col passare delle ore. Inizialmente sembrava non si potesse giocare invece il campo ha tenuto bene, tutto sommato è venuta fuori una partita abbastanza giocabile rispetto alle aspettative. La Lazio ha dimostrato di saper fare anche una partita più sporca rispetto alle qualità che ha, potevamo essere più bravi in alcuni episodi ma avevamo di fronte una squadra molto tosta. Il campo era in perfette condizioni, poi quando siamo arrivati allo stadio il meteo è peggiorato. Abbiamo visto qualche video degli allagamenti in città ma ci veniva detto che la situazione era sotto controllo e nessuno era rimasto coinvolto, fortunatamente. Abbiamo segnato poco finora rispetto a quello che costruiamo, se ne esce con il lavoro. Alla porta arriviamo ma dobbiamo migliorare, la consapevolezza può arrivare attraverso qualche gol e il risultato. Contro il Torino abbiamo acquistato più equilibrio, le prestazioni sono state importanti ma a questo gioco bisogna buttare palla dentro. Non è solo una questione tecnica ma anche di scelte, la squadra comunque crede in quello che fa e deve continuare. Gli avversari di oggi ovviamente erano difficili da affrontare, non era la squadra migliore contro cui esaltarci ma abbiamo fatto una buona partita. Operazioni a gennaio in attacco? Parlate con il presidente. C'è una situazione di condizione, ci mancano anche diversi giocatori davanti".