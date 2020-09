Crotone, Vrenna: "Calendario? Non felice con Juve, Napoli, Roma e Lazio una dietro l’altra"

Il presidente del Crotone Gianni Vrenna ha commentato il calendario del club calabrese ai microfoni di Radio Punto Nuovo, con particolare attenzione alle sfide con le big. Le sue parole: "Con noi il calendario non è stato felice, Milan, Juventus, Napoli, Roma e Lazio una dietro l’altra. Riapertura degli stadi? Mercoledì abbiamo una riunione in Lega. Il calcio senza spettatori, non è calcio".

LAZIO, LE POSSIBILI RAGIONI DELLO SFOGO DI ACERBI

LAZIO, ECCO MURIQI: DALL'INFANZIA ALLO SBARCO A ROMA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO