Lazio, Cruciani: "Gattuso è un signor allenatore, è stato sottovalutato"

Fonte: Alessandro Pedicelli - Lalaziosiamonoi.it

Giuseppe Cruciani, ospite della trasmissione In campo con Pardo, in onda su Radio24, ha parlato del momento della Lazio, soffermandosi sulla crescita della squadra, sul rapporto con i tifosi e sul lavoro svolto da Gennaro Gattuso. Secondo il giornalista e conduttore radiofonico, un passaggio importante della stagione potrebbe essere stato il crollo contro il Mantova in Coppa Italia, arrivato in un clima di forte pessimismo. Di seguito le sue parole:

“Non mi aspettavo nulla di positivo, pensavo sarebbe stato un disastro. Poi c'è stato il "click" contro il Mantova. Secondo me, paradossalmente quella partita lì ad agosto in Coppa Italia, in quel clima terribile di pessimismo, ha funzionato quasi da "click" mentale. A pensare che la Lazio, senza quel secondo tempo con il Milan, sarebbe a punteggio pieno, è quasi incredibile".

"L'altro paradosso sono i tifosi, il fatto che l'Olimpico sia più o meno deserto, anche se qualcosa sta cambiando leggermente. Perché poi, quando una squadra è prima in classifica o quasi, è difficile per un tifoso non andare allo stadio. Per cui ho visto una piccola crescita. Comunque il fatto che i tifosi riempiano il settore ospiti in trasferta è un elemento".

"Gattuso è stato sottovalutato come allenatore. Le ultime esperienze non hanno certamente contribuito alla sua reputazione, però è un signor allenatore che fa giocare la squadra e che fa gruppo. Poi può essere fortunato o sfortunato, a seconda delle situazioni”.