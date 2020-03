Cucchi: "Condivido lo stop imposto dal Coni. Sulla Lazio..."

Ai microfoni di Lazio Style Channel ha parlato Riccardo Cucchi, analizzando la situazione attuale dello sport in relazione all'emrgenza nazionale legata alla diffusione del coronavirus. La sua analisi: "Ognuno di noi avrà una sua opinione. Io credo che bisogna avere fiducia in chi deve decidere. Probabilmente le decisioni saranno condivise da qualcuno e criticate da altre, però ogni scelta deve essere accettata. Questa è come una partita di calcio e le partite si vincono insieme".

LA DECISIONE DEL CONI - "La posizione del Coni mi sembra condivisibile e molto chiara. L'autonomia dello sport è un principio sancito dal dopoguerra in poi per evitare che lo sport venga usato da governi illiberali per propaganda. Credo sia importante che sia lo sport in autonomia a decidere la chiusura. La carta olimpica addirittura parla di esclusione di alcune federazioni in cui ci sia una sovrapposizione politica. Domani ci sarà la riunione decisiva per il destino del campionato ed è importante che sia tutto fatto in comune accordo con la Uefa. Sarebbe stridente fermare il campionato e continuare le competizioni europee per club".

IPOTESI - "Io credo che l'ipotesi di considerare il campionato finito non verrà presa in esame. Sarebbe prematuro, quindi si opterà per una sospensione per poi speriamo riprendere il discorso tra un po' di tempo. Questo è un caso nell'ordinamento giuridico dello sport".

PARTITE DI IERI - "Io ieri ho visto le partite perché credo che sia necessario avere un momento di leggerezza. Da appassionato ringrazio i giocatori che sono scesi in campo, hanno fatto i professionisti, nonostante gli stadi vuoti. Hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Con tutto il rispetto per Spadafora e Tommasi, andare contro un decreto appena firmato dal presidente del consiglio ha creato confusione nel pre partita di Parma - Spal".

LA LAZIO - "L'unica squadra che riesce a tener testa alla Juventus dal punto di vista della qualità è la Lazio. Posizione di Diaconale? Credo che sia una sua opinione personale, non quella della Lazio".

IL CONI: "STOP ALLO SPORT FINO AL 3 APRILE"

LAZIO, IL PUNTO DEL PORTAVOCE DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE