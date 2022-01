Cucchi: "Partita in salita per la Lazio a causa degli errori iniziali"

Gara incredibile quella della Lazio che all'Olimpico agguanta nel finale il 3-3 contro l'Empoli di Andreazzoli. La firma di Immobile e la doppietta di Milinkovic insieme a tantissimi errori individuali e anche arbitrali hanno deciso il match. Questa la disamina di Riccardo Cucchi al termine del match: "Partita vivacissima. La Lazio la gioca in salita per gli errori dei primi 8 minuti. Ma l'Empoli si conferma una bella squadra. Biancocelesti che hanno costruito molto, specie nel secondo tempo. Una ventina di tiri e molte belle giocate. Toscani sempre in agguato".