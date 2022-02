Curioso record per Boga: 100 presenze in Serie A e nessuna ammonizione

Jérémie Boga in Atalanta - Juventus ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in Serie A. Come riporta Opta l'ivoriano è il primo calciatore di movimento nell'era dei tre punti a non subire ammonizioni in un numero così elevato di partite. Dalla stagione 1994-95 nessuno ci era riuscito prima di lui.