D'Amico: "La Lazio gioca il miglior calcio, ma la Juventus è ancora al 50%"

La Juventus è davvero al più forte in Serie A? Questa è la domanda del giorno di TMW Radio, che per l'occasione ha interpellato anche Vincenzo D'Amico. L'ex attaccante biancoceleste ha risposto così: "La Lazio è la squadra che gioca il miglior calcio. La Juventus , però, pur rendendo al 50% delle prorpie possibilità è prima in classifica. Quando giocherà bene, e lo farà prima o poi, pensiamo a quanto in più potrà dare. Ha tanti titolari, le altre ne hanno meno. Ogni volta può schierare una squadra competitiva".

