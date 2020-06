D'Amico: "Non mi è sembrata la Lazio di prima, ma sono mancati giocatori importanti"

Inizia con una sconfitta la stagione post-Covid della Lazio. Ai microfoni di TMW, D'Amico ha commentato la situazione dei biancocelesti: "E' un enigma la condizione della squadra. Non mi è sembrata la Lazio di prima, ma sono mancati anche giocatori importanti. La Juve ha due squadre, può fare cambi che altre non possono permettersi di fare, come la Lazio. La Lazio se la gioca con chiunque se ha i suoi effettivi sempre".

