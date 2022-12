DA BAFFO ULTIME PRENOTAZIONI PER IL PRANZO DI DI NATALE! MENU' SCONTATO E PRANZO DA RE!!

Da Baffo è arrivato il menù di Natale! Una grande occasione per accompagnare alle festività natalizie un ottimo pranzo fuori, di qualità, senza pensare a cucinare ma gustando solamente le nostre pietanze, dall'antipasto fino al dolce. Ma attenzione! I posti sono limitati, le prime prenotazioni stanno arrivando, e per fermare il vostro tavolo è necessario prenotare e depositare un acconto entro il 22 dicembre 2022!. Dove. Ma naturalmente "Da Baffo" Il ristorante "Da Baffo" è unica sede su tutta Roma. L'originale! Le altre sono imitazioni ( CLICCA QUI PER UN VIDEO TOUR DEL LOCALE, O SCORRI A FINE ARTICOLO! )

Il menù Da Baffo lo trovi nell'immagine sottostante. Scoprilo. Presente anche menù bambini e, al di sotto dei 6 anni, non si paga. Un modo per volervi tutti insieme al tavolo, con noi, a festeggiare! Menù adulti: 45€, Menù bambini: 20€, Sotto ai 6 anni: gratis.

Ricapitoliamolo:

- ANTIPASTO TIPICO DI NATALE

- 3 ASSAGGI DI PRIMI (FETTUCCINE DI RAGU' DI TORO NERO, LASAGNA, CARAMELLE RIPIENE DI SPECK ALLA CREMA DI TARTUFO)

- SECONDI (ABBACCHIO AL FORNO, POLPETTINE DI BOLLITO)

- CONTORNO (CICORIA O PATATE)

- DOLCI DI NATALE

- ACQUA, VINO E CAFFE'

Il tutto a soli 45€! Per i bambini menù speciale da 20 € con Pasta al pomodoro o al ragù + cotoletta e patatine fritte. I bambini sotto i 6 anni non pagano!

➡️Prenota il tuo tavolo chiamando o con un messaggio WhatsApp al 329.62.61.63.5

Siamo sempre nella nostra storica UNICA sede: Via dei Fulvi, 8 - METRO A Porta Furba.