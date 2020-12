Da Del Piero a Vieri, la FIGC inaugura il nuovo corso da allenatori

Una lista di nomi altisonanti, quella dei tanti ex calciatori che quest'oggi hanno iniziato il corso nell'aula virtuale per ottenere la qualifica da allenatore UEFA A: dai campioni del mondo del 2006, Daniele De Rossi e Alessandro Del Piero; l'ex attaccante azzurro Christian Vieri; i vicecampioni europei del 2012, Ignazio Abate, Federico Balzaretti e Riccardo Montolivo, e altre vecchie conoscenze del nostro massimo campionato come Alessandro Matri, Giampaolo Pazzini e David Pizarro. Così come stabilito dalla Coaching Convention della UEFA, infatti, questo corso è riservato a "calciatori professionisti di lunga esperienza" ed avrà una durata complessiva di 210 ore di lezione, al termine delle quali i corsisti dovranno sostenere gli esami finali per ottenere la qualifica da allenatore UEFA A. Con questa abilitazione potranno guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C; potranno inoltre essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile. Questo l'elenco completo dei gli allievi ammessi a seguire le lezioni: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.

Covid / La Commissione europea: "Il 27 dicembre via alle vaccinazioni nell'UE"

UFFICIALE - Lazio, Roberto Rao è il nuovo Responsabile della comunicazione e portavoce di Lotito

TORNA ALLA HOME PAGE