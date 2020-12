UFFICIALE - Lazio, Roberto Rao è il nuovo Responsabile della comunicazione e portavoce di Lotito

Era nell'aria, mancava solo l'ufficialità, arrivata attraverso un comunicato ufficiale. Roberto Rao è il nuovo Responsabile della comunicazione biancoceleste e portavoce del presidente Lotito. Di seguito il comunicato apparso sul sito della Lazio: " Roberto Rao, 52 anni, giornalista, romano e di fede laziale. E’ stato portavoce del presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini e parlamentare dal 2008 al 2013, Capogruppo in commissione giustizia e in commissione di vigilanza Rai. Dal 2014 è consigliere di amministrazione di Società partecipate pubbliche quotate in borsa. È stato docente di Sport e Media ed ha collaborato con il CONI e con la Sport e Salute spa.

La Lazio intende avvalersi del suo profilo di comunicatore Istituzionale con esperienza in società quotate in borsa e nel mondo sportivo. Rao ricoprirà il ruolo che era di Arturo Diaconale, recentemente scomparso dopo una lunga malattia, come responsabile della comunicazione della Società e portavoce del presidente Lotito. Nelle prossime ore è prevista la presentazione ai dirigenti e alla squadra.

Per quanto riguarda le indiscrezioni di stampa sulla figura del social media manager, la società smentisce, invece, di aver contattato Tommaso Longobardi ".

