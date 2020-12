Inter - Napoli, Cruciani sta con Gattuso: "Un vaffanculo non può falsare una partita"

L'arbitraggio di Massa in Inter-Napoli di ieri sera continua a far discutere. Il fischietto di Imperia non ha gestito bene tutta la parita e si è reso protagonista di un episodio che ha fatto infuriare i partenopei. Dopo ave assegnato un rigore all'Inter, il direttore di gara ha espulso Insigne per proteste e un "Vai a cagare" di troppo. Nel post partita, Gattuso ha sottolineato che solo in Italia si buttano fuori i giocatori per una protesta del genere. Anche Giuseppe Cruciani, noto giornalista di fede juventina, si è schierato dalla parte del tecnico calabrese affermando sul suo profilo Twitter: "Gattuso, come al solito, ha ragione da vendere: un vaffanculo ci può stare, non si può falsare una partita".