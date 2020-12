Roma, scritte antisemite davanti alla scuola elementare: "Laziale ebreo" - FT

Scritte antisemite e insulti tornano sui muri della Capitale. Questa mattina, vicino la scuola elementare Leopardi, nella zona nord di Roma, sono state ritrovate pesanti frasi contro la tifoseria laziale: "Laziale ebreo", "Laziale Covid-19", "Lazio m***a". La firma è quella dei tifosi della Roma. Ci si attende che qualcuno giudichi questi atti vandalici per quello che sono: insulti gravi, non goliardia o sfottò. Non va dimenticata la recidività dei tifosi giallorossi, visto che nella passata stagione hanno esposto lo striscione "Lazio tampone d'Italia", ma nessuno ha fatto nulla. E' arrivato il momento di dire basta.

Questa mattina davanti alla scuola elementare Leopardi, a piazzale delle Medaglie d'Oro, Roma.