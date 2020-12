Covid / La Commissione europea: "Il 27 dicembre via alle vaccinazioni nell'UE"

Ursula von der Leyden, presidente della Commissione europea, ha da poco annunciato l'inizio della campagna di vaccinazione che coinvolgerà tutta l'Unione europea: "E' il momento dell'Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'UE. Proteggiamo i nostri cittadini. Noi siamo più forti insieme ".

STRADA GIUSTA - Il ministro della Salute Roberto Speranza ha poi commentato: "Il 27 dicembre sarà un bel giorno per l'Italia e per l'Europa. Serve ancora prudenza e il percorso non sarà breve. Ma con l'inizio delle vaccinazioni finalmente siamo sulla strada giusta ".

