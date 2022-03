Da Mbappé a Pogba: i top player in Europa in scadenza di contratto

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'Europa si prepara alla prossima sessione di calciomercato. Sarà un estate caldissima e non solo per il sole che illuminerà e scalderà tutte le spiagge del pianeta. Si preannunciano tre mesi di trattative e cambiamenti che potrebbero stravolgere il panorama calcistico europeo. In un periodo storico in cui le società non stanno attraversando il loro miglior momento dal punto di vista economico, bisogna fare attenzione alle occasioni di mercato. Sono tantissimi i giocatori nei top campionati in scadenza di contratto il 30 giugno 2022. Eccone alcuni.

FRANCIA - Spicca su tutti ovviamente il nome di Kylian Mbappé che sembra essere arrivato al capolinea della sua esperienza con il PSG. Non è bastata, almeno per il momento, l'offerta faraonica di Al-Khelaifi per convincerlo a restare. Il fuoriclasse francese, corteggiato a lungo dal Real Madrid, ha le valigie pronte e può spostare gli equilibri in tutta Europa. Il club parigino rischia di perdere un altro top player in attacco. Si tratta di Angel Di Maria che fatica a trovare un accordo. Il Marsiglia, invece, deve risolvere la questione Kamara, centrocampista francese classe 1999 accostato spesso anche a Lazio e Roma. In scadenza anche Sidibé, terzino del Monaco, Xeka, centrale del Lille, e Denayer, difensore del Lione.

SPAGNA - Anche la Spagna rischia di perdere tanti gioielli. Il Barcellona deve sciogliere il nodo Dembelé, acquistato nell’estate del 2017 per la cifra di 140 milioni. Anche dalle parte di Madrid ci sono due top player in bilico: Luka Modric per il Real e Luis Suarez per l’Atletico. La Real Sociedad, invece, non rinnoverà il contratto di Januzaj. Il belga, nelle scorse settimane, è stato accostato al Napoli come possibile sostituto di Insigne. Per quanto riguarda il Villarreal in scadenza c’è il terzino ivoriano Aurier che ha esperienze importanti con Tottenham e PSG.

INGHILTERRA - La Premier League è ricca di giocatori che potrebbero cambiare presto aria. Il Manchester United rischia di perdere due pezzi da novanta come Pogba e Lingard. Per il primo si parla di un clamoroso ritorno alla Juventus ma resta una pista molto difficile. Problemi difensivi invece per il Chelsea che saluterà a fine stagione tre pilastri come Rudiger, vicino alla Juventus, Christensen e Azpilicueta. Sugli ultimi due è in pole il Barcellona di Xavi. Lacazette, Nketiah ed Elneny potrebbero essere alle ultime partite con la maglia dell’Arsenal, mentre il Liverpool dirà addio a Origi, ex obiettivo di mercato della Lazio. Da segnalare anche Eriksen del Brentford, Brooks del Bournemouth e Tarkowski del Burnley.

LE ALTRE - Tanti altri giocatori da monitorare in giro per l’Europa. Da Ginter del Borussia Mönchengladbach a Mbemba del Porto passando per Tolisso del Bayern Monaco, Dzyuba dello Zenit e Zagadou del Borussia Dortmund.. Mazraoui e Onana saluteranno l'Ajax con il secondo che ha già firmato il suo nuovo contratto con l'Inter.