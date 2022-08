Dalla Spagna: "Bartra va al Trabzonspor, ora il Betis può tesserare Luiz Felipe"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo giorni di dubbi, Marc Bartra ha accettato l'offerta del Trabzonspor. E allora questa mattina il calciatore si è recato al centro sportivo Luis del Sol per raccogliere le sue cose e salutare i compagni di squadra. Si tratta di una buona operazione di mercato per il Real Betis che, riporta Marca, alla vigilia della prima sfida di Liga contro l'Elche potrà registrare uno dei nuovi acquisti. Potrebbe trattarsi, prosegue il portale spagnolo, di Luiz Felipe, arrivato in Spagna dalla Lazio ma non ancora tesserato dal club biancoverde proprio per questioni economiche.

