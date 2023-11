Damiano 'Er Faina': "Lazio, due punti persi. Nel secondo tempo è mancato coraggio"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A pochi minuti dal triplice fischio dell'arbitro, Damiano 'Er Faina' ha commentato via Twitter il pareggio tra Lazio e Roma. Ecco le sue paole: "Lazio Roma 0-0. Purtroppo 2 punti persi dalla Lazio, palo clamoroso del centrocampista più tecnico della SerieA (LuisAlberto) e un miracolo di RuiPatricio negano il vantaggio della squadra di Sarri. Che a mio modo di vedere sopratutto nel secondo tempo poteva avere un po’ più di coraggio in fase offensiva per cercare l’1-0".

