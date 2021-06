Danimarca, contro il Belgio l'iniziativa dei tifosi per omaggiare Eriksen

Dopo i momenti di paura passati sabato, la Danimarca è pronta a tornare in campo per disputare il match contro il Belgio. Christian Eriksen, dopo l'incidente, non giocherà più durante questi Europei. I tifosi hanno deciso comunque di omaggiarlo durante la prossima partita per fargli sentire la loro vicinanza. Attraverso un post su Facebook, i danesi hanno fatto sapere: "Quando l’orologio della partita segnerà il decimo minuto di gioco ci alzeremo e renderemo omaggio a Christian Eriksen con sessan secondi di applausi. E’ il messaggio speciale da parte di tutti i danesi per augurargli una pronta guarigione”.

VI HYLDER CHRISTIAN ERIKSEN TIL BELGIEN KAMPEN 🇩🇰 Når kampuret runder 10:00 på torsdag, rejser vi os op og hylder... Pubblicato da Danmarks Tifohold su Lunedì 14 giugno 2021