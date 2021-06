Danimarca, Kjaer: "Contro il Belgio giocheremo con Eriksen nel cuore" - FT

Attraverso un lungo post su Instagram, il capitano della Danimarca Simon Kjaer ha ripercorso i momenti duri e drammatici delle ultime giornate relative a Christian Eriksen e vissuti da tutta la squadra: "Sono stati giorni molto particolari, dove il calcio non è stata la cosa più importante. Uno schock, che sarà sempre parte di me - parte di tutti noi - per sempre! L'unica cosa che è importante e conta davvero, è che Christian stia bene. Sono orgoglioso di come ci siamo comportati da squadra e come siamo stati in piedi in questi momenti difficili. Sono toccato e molto grato per tutto il supporto. Oggi entreremo in campo contro il Belgio con Christian nei nostri cuori e nei nostri pensieri. Ci darà pace nelle nostre menti, che ci permetterà di concentrarci sul gioco del calcio. Giocheremo per Christian, e come sempre per tutta la Danimarca. Questa è la più grande motivazione per tutti noi. Come sempre: faremo del nostro meglio! Per la Danimarca ".