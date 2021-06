Dazn, svelato il prezzo dell’abbonamento per il prossimo anno: le ultime

Dazn svela i prezzi dell'abbonamento per il prossimo anno. La nota piattaforma trasmetterà inoltre tutta la Serie A in streaming (7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva con Sky). A partire dal 1 luglio, la proposta di Dazn avrà un prezzo di 29,99 euro al mese e, per i nuovi clienti che si abboneranno dall'1 al 28 luglio, è prevista un'offerta di 19,99 euro al mese per 14 mesi. Per chi invece aveva già un abbonamento Dazn, il costo dell'abbonamento sarà di 19,99 euro al mese anziché 29,99 euro. Gli eventi su Dazn saranno visibili su un massimo di sei dispositivi con la possibilità di visione in contemporanea dello stesso evento su due dispositivi. Non solo la Serie A. Nel pacchetto sono incluse anche LaLiga, la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, FA Cup, Carabao Cup, MLS.